Bus und Bahn für 1 Euro am Tag: Interrail-Ticket im Kleinformat für hessische Schüler

Mit einem einzigen RMV-Ticket in der Tasche sollen hessische Schüler ab dem kommenden Schuljahr alle Regionalzüge, S-Bahnen, Busse und Straßenbahnen nutzen können. Die Hessische Landesregierung will nach den Sitzungen der Aufsichtsräte der Verkehrsverbünde RMV und NVV noch im März die Entscheidung treffen.

Ein Interrail-Ticket im Kleinformat für hessische Schüler – nichts anderes ist das neue RMV-Schülerticket, das wohl zum kommenden Schuljahr eingeführt wird. Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatte die schwarz-grüne Landesregierung eine solche Netzfahrkarte als politisch gewollte Option festgehalten.

Während das Interrail-Ticket ein grenzenloses Eisenbahnvergnügen zwischen Syrakus auf Sizilien und Narvik in Norwegen sowie zwischen Lissabon und Istanbul verspricht, wird das neue RMV-Schülerticket ein in ganz Hessen gültiger Fahrausweis für Schüler, Auszubildende, Wehrdienstleistende sowie Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr sein.

RMV-Schülerticket Kommentar: Kaum zu glauben, aber wahr Die schwarz-grüne Landesregierung hat es nun also tatsächlich geschafft, mit den Verkehrsverbünden in ganz Hessen die lange Zeit als utopisch geltende Forderung aus dem Koalitionsvertrag von 2014 umzusetzen. clearing

Die Landesregierung möchte die bislang angebotenen Jahreskarten für Schüler und Auszubildende (CleverCard kreisweit) zu einer neuen hessenweit gültigen Jahreskarte für Schüler weiterentwickeln. „Mit dem neuen Hessenticket wird die ’CleverCard kreisweit’ als Jahreskarte abgelöst“, bestätigte Wolfgang Harms, Sprecher des Hessischen Verkehrsministeriums. „Die bisherigen Angebote von Wochen- und Monatskarten für Schüler und Auszubildende bleiben erhalten.“

Das neue hessenweit gültige Schülerticket sei ein freiwilliges Angebot. Niemand werde gezwungen, es zu erwerben. „Es soll zum Schuljahr 2017/18 eingeführt werden und wird 365 Euro im Jahr kosten – was umgerechnet einem Euro pro Tag entspricht“, so Wolfgang Harms weiter. Die Entscheidung darüber werde durch die Zustimmung der Aufsichtsräte der Verbünde RMV und NVV (Nordhessen) im März erfolgen.

Für den Landkreis Bergstraße sei bereits eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Land Hessen, dem Kreis und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar VRN unterzeichnet worden. Kosten und Nutzen seien so günstig kalkuliert, dass das neue Angebot Erfolg haben dürfte.

Nach Ministeriumsangaben wird das Ticket für die meisten Schüler und Auszubildenden in Hessen günstiger als die bislang gültige CleverCard. Schüler aus Frankfurt haben bislang 422 Euro für ihre Jahreskarte bezahlt. Die kreisweit in der Wetterau gültige CleverCard kostet bislang 413 Euro, im Hochtaunuskreis 409 Euro, im Landkreis Limburg-Weilburg 379 Euro sowie im Main-Taunus-Kreis 357 Euro.

Doch es gibt Ausnahmen: Schüler aus dem Kreis Offenbach, die dort zuletzt eine CleverCard kreisweit (Jahreskarte) für 299 Euro genutzt haben, werden für das neue Hessenticket mehr bezahlen müssen. Das Gleiche gilt für Schüler aus Bad Homburg, die bisher die CleverCard fürs Stadtgebiet für 297,50 Euro gekauft haben. „Sie müssten das hessenweite Schülerticket für 365 Euro erwerben“, bestätigt auch Andreas Möring, Sprecher der Stadt Bad Homburg.

Falls der RMV grünes Licht gibt, werden also mit Ausnahme der Schüler in Bad Homburg und dem Landkreis Offenbach alle Jugendlichen eine billigere Jahreskarte kaufen können. Aus Bad Homburg und Offenbach ist deshalb mit Gegenwind in der RMV-Aufsichtsratssitzung zu rechnen, die in der kommenden Woche stattfinden wird.

Mit dem neuen RMV-Hessenticket in der Hosentasche dürften hessische Schüler und Azubis künftig mit den Straßenbahnen in Kassel oder Darmstadt ebenso kostenlos fahren wie mit allen Bussen und Bahnen im Landkreis-Limburg-Weilburg oder im Vogelsbergkreis. Fahrten mit allen S-Bahnlinien innerhalb des RMV sind genauso möglich wie Fahrten mit dem Zug aus dem Taunus oder der Wetterau nach Frankfurt und weiter in den Odenwald. „Für alle Nutzer bedeutet das neue Ticket eine deutliche Angebotsausweitung, da es nicht nur stadt- oder kreisweit, sondern hessenweit gelten soll“, stellt Harms den größten Vorteil heraus. „Für alle, deren Wege über Kreisgrenzen hinwegführen, ist die Ersparnis also nochmals größer, da keine Zusatzfahrscheine mehr gelöst werden müssen.“

Da die bisherigen Angebote meist teurer sind als das neue Schülerticket, werden für die Verkehrsverbünde zunächst Mindereinnahmen entstehen, die aber durch das Land ausgeglichen werden. „Das Land stellt deshalb in der dreijährigen Erprobungsphase bis zu 20 Millionen Euro pro Schuljahr als Zuschuss zur Verfügung. Es wird aber erwartet, dass das Schülerticket neue Nutzer und damit neue Einnahmen zur Folge haben wird“, teilt das Ministerium mit.