Inventar wird bei Feuer in Offenbacher Geschäft zerstört

Bei einem Feuer in einem Geschäft in Offenbach ist in der Nacht zum Samstag das gesamte Inventar verbrannt. Auch Schaufenster und Türen seien durch die Flammen stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Eine Frau, die in dem Wohn- und Geschäftshaus in einer Etage über dem Laden wohnte, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Ursache des Brandes sowie zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. In dem Geschäft wurden Elektroartikel, Möbel und verschiedene andere Produkte verkauft, wie ein Polizeisprecher sagte.

(dpa)