Charta zum Klimaschutz: Inzwischen 146 Klima-Kommunen in Hessen

Genau 146 hessische Kommunen haben bislang eine Charta zum Klimaschutz unterzeichnet. Das berichtete das Umweltministerium am Donnerstag in Wiesbaden. Vor sieben Jahren war das Projekt „100 Kommunen für den Klimaschutz” gestartet. Die Städte, Gemeinden und Kreise sagen mit ihrer Unterschrift zu, den Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden zu reduzieren und auf erneuerbare Energien zu setzen. Dazu stellen sie einen Aktionsplan auf und erfassen den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid. Inzwischen gehe es zudem um die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, sagte Ministerin Priska Hinz (Grüne) der Mitteilung zufolge. Herausstechende Projekte sollen kommendes Jahr beim Hessentag mit Preisgeldern von insgesamt 60 000 Euro belohnt werden.

(dpa)