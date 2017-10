Ironman Lange setzt auf den Lauf-Turbo

Patrick Lange setzt beim Kampf um einen weiteren Podestplatz bei der Ironman-WM auf Hawaii vor allem auf seine Qualitäten beim abschließenden Marathon. „Beim Laufen will ich den Turbo zünden”, sagt er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Rennen an diesem Samstag (18.35 Uhr).

Vor einem Jahr belegte der 31 Jahre alte Lange vom Triathlon-Team DSW Darmstadt den dritten Platz hinter Titelverteidiger Jan Frodeno und Sebastian Kienle. Mit seiner Rekordzeit von 2:39:45 Stunden für den Marathon hatte der Athlet aus Bad Wildungen damals gleich bei seiner Hawaii-Premiere für Furore gesorgt.

„Ein dritter Platz, bei dem ich das Maximum aus meinem Körper geholt habe, ist für mich auch wie ein Sieg”, sagt Lange zu seiner jetzigen Zielsetzung. Unter Siegzwang sieht er sich nicht.

Lange absolvierte vor seiner Ankunft in der vergangenen Woche auf Hawaii ein Trainingslager in Texas. Das Gefühl nun vor Ort sei schon ein bisschen anders als vor einem Jahr bei seiner Premiere. „Diese Nervosität des ersten Mals ist nicht mehr da, ich weiß ja schon grob, was auf mich zukommt”, erklärt Lange.

Lehren zog er vor allem aus seinem Heimrennen im Juli, als er bei der EM in Frankfurt/Main beim Laufen zwischenzeitig sogar hatte anhalten müssen und mit großen Problemen zu kämpfen hatte. „Das war schon eine extreme Erfahrung. Aus keinem Rennen habe ich so viel mitnehmen können wie aus dem in Frankfurt im Sommer”, sagt er.

„Es fing dort schon mit einer superkrassen Nervosität an, da es erstmals diese mediale Aufmerksamkeit für mich gab. Ich konnte anderthalb Wochen vor dem Rennen schon nicht mehr schlafen. Das hat mir gezeigt, wie ich es nicht haben möchte.”

