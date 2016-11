JVA-Mitarbeiter beklagen zu wenig Personal

Wenig Freizeit, hohe Belastung, knappes Personal - die Liste, der Kritikpunkte der JVA-Beamten an ihrem Job ist lang. Sie seien am Rand ihrer Kräfte, sagte Birgit Kannegießer, die Landesvorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) in Hessen. Am Freitag machen die Gefängnismitarbeiter beim Gewerkschaftstag im mittelhessischen Butzbach auf die Probleme aufmerksam. Für Hessen fordert Kannegießer mindestens 100 neue Stellen, damit die Situation besser werde. Der BSBD vertritt in Hessen nach eigenen Angaben die Interessen von etwa 3 000 hessischen Strafvollzugsbediensteten.

(dpa)