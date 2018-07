Sommer schwächelt zum Wochenstart nur leicht

Offenbach. Das Wetter zeigt sich in Hessen weiter von seiner sommerlichen Seite. Vor allem am Sonntag strahlt die Sonne hessenweit vom blauen Himmel herunter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag berichtete. mehr