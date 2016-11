Jeder Hesse wirft 130 Kilo Biomüll weg

Jeder Hesse entsorgt jährlich im Schnitt 130 Kilogramm Bioabfälle. Am eifrigsten seien die Bewohner des Landkreises Kassel mit einer Durchschnittsmenge von jeweils 223 Kilo, berichtete das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag. Auf Platz zwei liegen die Stadt Maintal und der Landkreis Darmstadt-Dieburg mit jeweils 187 Kilogramm. Insgesamt wurden 2015 landesweit über 800 000 Tonnen Bioabfälle gesammelt, davon 530 000 in Biotonnen. Dies war eine Steigerung um 1,8 Prozent gegenüber 2014, als erstmalig die Marke von 500 000 Tonnen überschritten wurde. Andere Bioabfälle wurden etwa in Grünecken entsorgt.

(dpa)