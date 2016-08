Scheurebe: Jeder Schluck ein Geheimnis

„Armselige, kümmerliche Rebstöcke“, und dann die „harten, sauren Rheingauer Weine“ – Georg Scheu war schwer enttäuscht. Der Gartenbautechniker war aus Hannover in den Rheingau gekommen, um in Geisenheim Weinbautechnik zu studieren. 1903 war das, und offenbar motivierte die Erfahrung mit den Rheingauer Weinen den angehenden Rebzüchter nachhaltig: Fortan widmete er sein Lebenswerk neuen Anbaumethoden, der Steigerung der Weinqualität – und der Züchtung neuer Weinreben. „Er war ein Vorreiter des modernen Weinbaus“, sagt Otto Schätzel, Leiter der Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt Oppenheim.

1909 begann Scheu mit seiner Zuchttätigkeit im rheinhessischen Alzey an der neu gegründeten Rebzuchtstation. Ab 1916 gelang die Züchtung einer ganzen Reihe neuer Weinreben: Septima, Kanzler, Huxel- und Siegerrebe. Doch zum großen Erfolg von Georg Scheu wurde eine andere Züchtung: „Sämling 88“, besser bekannt als die Scheurebe. „Sämling 88“ heißt die Scheurebe noch heute in Österreich, Scheu selbst, Mitglied der NSDAP, hatte seine Züchtung nach dem NSDAP-Landesbauernführer Wagner benannt – nach dem Krieg wurde die Rebsorte entnazifiziert und in Scheurebe umbenannt.

Die Kreuzung sei eigentlich „ein Zufall“ gewesen, gegründet auf einem handwerklichen Fehler, sagt Schätzel. Scheu nämlich trug ins Zuchtbuch ein, er habe Riesling und Silvaner gekreuzt, doch DNA-Analysen ergaben 2012: das stimmt gar nicht. Dem Züchter kamen offenbar Pollen einer anderen Rebsorte dazwischen, es war die Bukettrebe, die mit dem Riesling die Partnerschaft zur Scheurebe einging. „Man hat sich immer gewundert, wo das wunderbare Cassis-Aroma herkam“, sagt Schätzel schmunzelnd.

Es sind genau ihre Aromen, die „die Scheu“, wie sie die Rheinhessen gerne nennen, auszeichnen: „Hochfeines, verstärktes Rieslingbukett mit frischer Säure“, beschreibt Schätzel, „die Weine sind dann edel, stahlig, harmonisch, duftig und körperreich.“ Edel? In den 1960er und 1970er Jahren galt die Scheurebe als Inbegriff altbacken-süßer Weine. Dann kam der Glykolskandal 1985, süße Weine fielen in Ungnade – und mit ihnen die Scheurebe.

Von 4000 Hektar sank ihre Anbaufläche auf heute ganze 1400 Hektar, gut die Hälfte davon wächst in Rheinhessen. Im Rheingau bauen nur ganz wenige Weingüter Scheureben aus, in Rheinhessen aber, genau am Ursprung, entdecken junge Winzer die Rebe wieder für sich. „Bei meinem ersten Tank war ich ihr verfallen“, sagt Eva Vollmer, Jungwinzerin aus Mainz-Ebersheim, „das war echt eine Granate, was da rauskam.“ Vollmer gehört zu den jungen Wilden, die aufbauend auf alten Rebbeständen spannende moderne Weine kreieren.

„Die Chancen für einen Scheurebe-Reset stehen gut“, sagt auch Bernd Wechsler vom DLR Oppenheim. Die Rebsorte sei unverwechselbar in Duft und Geschmack, genau solche Rebsorten seien gerade stark gefragt. „Bei der Scheurebe kann man entdecken“, sagt Wechsel, sie sei die rheinhessische Antwort auf den Sauvignon Blanc, der vielfach ähnliche Aromen habe.

„Was brauche ich einen Sauvignon Blanc, wenn ich die filigranste aller Rebsorten im Weinberg stehen habe?“, sagt Vollmer, und schwärmt von den Aromen der Scheurebe: Schwarze Johannisbeere und viel Exotik, gerne auch mal grasige Noten, Grapefruit oder auch reife Mangodüfte. Die Scheurebe könne einfach alles, sagt Vollmer, und alles ist genau, was sie aus der Rebsorte macht: Scheurebesekt, Scheurebe trocken und Scheurebe als Cuvee mit Silvaner. „Wenn sie gut gemacht ist“, sagt Vollmer, „ist sie Schluck für Schluck ein neues Geheimnis.“