Jeder zweite Pflegebedürftige wird von Angehörigen versorgt

In keinem anderen Bundesland werden so viele pflegebedürftige Menschen von ihren Angehörigen versorgt wie in Hessen. Der Anteil liege bei 53,5 Prozent, berichtete die Barmer am Donnerstag in Mainz von ihrem Pflegereport. Knapp 25 Prozent werden stationär gepflegt und mehr als 20 Prozent ambulant. In Hessen gibt es vergleichsweise wenig Personal in den ambulanten Pflegediensten. Auf 100 Pflegebedürftige kommen statistisch gesehen 6,7 Pflegekräfte. Weniger entsprechendes Personal gibt es nur noch im Saarland, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

(dpa)