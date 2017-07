Jessica Schwarz vermisst ihren Vater: „Dachte, er wird 90”

Schauspielerin Jessica Schwarz (40, „Romy”) vermisst ihren an Darmkrebs verstorbenen Vater. „Er ist sehr plötzlich und schnell gestorben. Es ist sehr schwer, ein großes Loch, eine große Leere, die nicht zu füllen sein wird”, sagte Schwarz am Sonntag dem privaten Rundfunksender Radio FFH. Wenn sie könnte, würde sie gern die Zeit zurückdrehen und mit ihm zu einer Darmspiegelung gehen: „Denn dieser Krebs ist heilbar.” So aber könne sie wenigstens versuchen, andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass eine Darmspiegelung Leben retten kann. „Mein Vater war eine Naturgewalt. Nie hätte ich gedacht, dass ich meinen Vater mit 67 Jahren verliere. Ich dachte, er wird 90.” Sie und ihr Vater seien sich sehr ähnlich gewesen, erzählte die im hessischen Michelstadt aufgewachsene Schauspielerin weiter.

(dpa)