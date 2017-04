Jubiläum: Städel macht Herrentoilette zu Kunstort

Das Frankfurter Städel funktioniert am kommenden Sonntag eine Herren-Toilette zum Kunstort um. Besucher (auch weibliche) können den Ort „für eigene Darbietungen nutzen und diese in den sozialen Medien” teilen, wie es in einer Mitteilung des Städel heißt. Die Aktion verweist auf den 100. Geburtstag von Marcel Duchamps „Fountain”. Der französische Dadaist und Surrealist hatte das Pissoir 1917 bei einer Kunstschau in New York eingereicht und mit der Ablehnung des zuständigen Vorstands eine Debatte um den modernen Kunstbegriff losgetreten.

Kunstmuseen weltweit beteiligen sich und bieten am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr (Ortszeit) kostenlosen Eintritt, wenn Besucher den Mitarbeitern am Eingang das Codewort „Richard Mutt” sagen. Unter diesem Pseudonym hatte Duchamp sein Pissoir bei der Jahresausstellung der Society of Independent Artists in New York eingereicht. Zu den teilnehmenden Museen gehören auch der Hamburger Bahnhof (Berlin), das Museum Ludwig (Köln) und das Lenbachhaus (München), zudem Museen in London, Paris, Jerusalem, New York und Kyoto.

