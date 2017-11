Jühe bleibt Bürgermeister von Raunheim

Der SPD-Politiker Thomas Jühe geht in seine vierte Amtszeit als Bürgermeister von Raunheim. Bei der Wahl am Sonntag erhielt er 79,4 Prozent der Stimmen. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2011 waren es 81,5 Prozent gewesen. Jühe war der einzige Kandidat. Mit 27,2 Prozent lag die Wahlbeteiligung nochmals unter der vor sechs Jahren, bei der 33 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben hatten. Jühe, der 1963 in Frankfurt zur Welt kam, wurde 1999 erstmals zum Bürgermeister der Stadt im Kreis Groß-Gerau gewählt. Zudem ist er seit 2003 Vorsitzender der Fluglärmkommission.

(dpa)