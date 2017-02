Jugendfeuerwehr stoppt Abwärtstrend: Werben um Nachwuchs

Nach Jahren des Mitgliederschwunds im Nachwuchsbereich hat die Freiwillige Jugendfeuerwehr in Hessen den Abwärtstrend aufgehalten. „Der Negativ-Trend ist gestoppt”, sagte Landes-Jugendfeuerwehrwart Markus Potthof auf Anfrage. Die Mitgliederzahlen seien zuletzt stabil geblieben und lägen bei rund 25 400. Das ist allerdings wesentlich weniger als noch vor zehn Jahren - da waren es noch rund 32 000.

Dass die 10 bis 17-Jährigen der Jugendfeuerwehr zeitweise den Rücken zugekehrt haben, hat viele Gründe, wie Potthof sagt: „Junge Leute wollen sich heutzutage nicht mehr so lange an ein Hobby binden. Das Freizeitverhalten hat sich geändert.”

Die aktuell drängendste Aufgabe ist Betreuer für die Jugendfeuerwehr zu finden. „Der Betreuermangel ist hessenweit, insbesondere in den Flächenkreisen, das gravierendste Problem”, erklärte Potthof. Zuletzt sank die Zahl in einem Jahr um mehr als 200 auf rund 6600 Personen.

Nachwuchs kann die Freiwillige Feuerwehr in allen Bereichen gebrauchen. Die Mitgliederzahlen gingen zuletzt auch bei den Erwachsenen zurück. In den vergangenen 20 Jahren hat die Truppe mehr als 8000 Mitglieder und in den vergangenen zehn Jahren rund 2000 Mitglieder verloren. Nach jüngster Statistik zählt die Freiwillige Feuerwehr knapp über 72 000 Mitglieder. Die Zahl blieb damit zuletzt aber einigermaßen stabil.

