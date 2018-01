Jugendliche nach Überfällen im Schlosspark festgenommen

Rund eine Woche nach Überfällen auf mehrere Passanten in einem Wiesbadener Park sind drei Jugendliche festgenommen worden. Zwei von ihnen im Alter von 16 und 17 Jahren seien am Montag in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Drei sollen am 22. und 23. Januar im Biebricher Schlosspark Passanten mit einem Messer bedroht und sie beraubt haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden die geraubten Sachen gefunden.

(dpa)