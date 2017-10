Jugendlicher in Linienbus verprügelt

In einem Linienbus in Gießen sollen vier Männer einen Jugendlichen zusammengeschlagen haben. Bei dem Vorfall am Montagabend sei offenbar auch eine Flasche zum Einsatz gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Opfer, ein 16-jährige Flüchtling, kam in eine Klinik. Die Polizei konnte später einen 23 Jahre alten Verdächtigen, ebenfalls Asylbewerber, festnehmen. Von den anderen drei Tatverdächtigen fehlte zunächst jede Spur. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei keine Angaben.

(dpa)