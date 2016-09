Jugendlicher nach Attacken gegen Kind und 15-Jährigen festgenommen

Die Polizei hat in Darmstadt einen 15-Jährigen festgenommen, der ein Kind geschlagen sowie einen Gleichaltrigen mit Pfefferspray attackiert haben soll. Auch die mutmaßlichen Komplizen des Jugendlichen seien ermittelt worden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Er und seine Kumpanen sollen am vergangenen Samstagabend in der Orangerie von einem 15-Jährigen Geld verlangt und diesem Reizstoff ins Gesicht gesprüht haben. Einen Tag später soll er mit zwei Kumpels auf einen Zehnjährigen eingetreten und -geschlagen haben. Das Kind wurde leicht am Kopf und im Gesicht verletzt. Mit der Hilfe von Zeugenaussagen kamen die Ermittler auf die Spur des 15-Jährigen aus Darmstadt, er wurde am Mittwochmorgen festgenommen.

(dpa)