Julian Staib erhält Hessischen Journalistenpreis

Der Redakteur Julian Staib ist für seine Reportage über ein Frankfurter Stadtviertel mit dem Hessischen Journalistenpreis 2017 ausgezeichnet worden. In seinem Artikel „Die neue Stadt” („Frankfurter Allgemeine Zeitung”) berichte er „mit beeindruckender Informationsfülle und einem tiefen Verständnis für soziale Veränderungen” über das Gallus-Viertel, teilte die Sparda-Bank am Dienstag in Frankfurt mit. Der zweite Preis ging an die Journalisten der Deutschen Presse-Agentur Sandra Trauner, Martina Rathke und Timo Lindemann für ihren Beitrag „Stadt, Land, Fluss - Zwischen City-Sound und Blätterrauschen”.

Birgit Reuther („Odenwälder Echo”) holte den dritten Platz mit ihren Artikeln „Grün oder Grau” und „Einsatz für ein lebendiges Dorf”. Der „Gießener Anzeiger” erhielt einen Sonderpreis für die Serie „Gießen - eine Stadt entwickelt sich!”. Belobigt wurde zudem Johannes Vetter („Frankfurter Rundschau”) für seine Serie „Auf Platte”. Der Ehrenpreis ging an den Hörfunkjournalisten Werner Reinke. Er gehöre zu den „prägenden” Moderatoren des Hessischen Rundfunks, so die Jury.

Die von der Sparda-Bank Hessen zusammen mit dem Hessischen Journalistenverband vergebene Auszeichnung ist mit insgesamt 10 500 Euro dotiert.

