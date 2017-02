Jurorin Mabuse plant Tanzschule im Rhein-Main-Gebiet

2016 erneut Rekordjahr bei Zahl der Übernachtungen Darum will Hessen seine Touristen blechen lassen

Wiesbaden. Hessen bleibt ein beliebtes Reiseziel. Bereits zum siebten Mal in Folge verzeichnet das Bundesland eine Rekordzahl an Übernachtungen. In diesem Jahr könnten zwei besondere Veranstaltungen die Zahl noch weiter steigen lassen. mehr