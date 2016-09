Justizministerin will Staatsanwaltschaften stärken

Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) will heute in Frankfurt darüber informieren, wie die Staatsanwaltschaften künftig aufgestellt werden. Die Maßnahmen gehören zu einem Zehn-Punkte-Paket, das die Ministerin im Juli in Grundzügen vorgestellt hatte. Erst am vergangenen Donnerstag hatte Kühne-Hörmann bekanntgegeben, dass die Justiz in Hessen personell aufgestockt wird. 184 Stellen müssen nicht wie geplant abgebaut werden. 250 neue kommen hinzu, darunter 49 Richter und 27 Staatsanwälte. Derzeit arbeiteten in Hessen rund 1150 Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, dazu kommen 374 Staatsanwälte.

(dpa)