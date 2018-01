Justizstandort Frankfurt: Investitionen werden vorgestellt

Tankstellen-Raub und Überfall auf „Junggesellenabschied”

Frankfurt/Main. Zwei ungewöhnliche Fälle beschäftigen am heutigen Donnerstag Frankfurter Gerichte. Am Landgericht geht es um einen Mann, der drei Mal dieselbe Tankstelle in Frankfurt überfallen haben soll, außerdem noch ein Ladengeschäft. mehr