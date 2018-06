Porträt: Jutta Hüneke ist selbstständige Textildesignerin

Der Umgang mit Stoffen und das Entwerfen von Mustern fasziniert Jutta Hüneke. Was sie in ihrem Frankfurter Atelier mit dem Pinsel auf Papier bringt, kann am Ende Vorhänge oder Bettwäsche zieren. Ihren Beruf liebt sie sehr – auch wenn sich vieles in der Branche in den vergangenen Jahren verändert hat. Und Studenten erklärt sie gern, was die Farbe eines Dessins mit der Musik gemeinsam hat.

Wenn Jutta Hüneke einen Pinsel in der Hand und Aquarellpapier vor sich hat, zögert sie keine Sekunde. Ein paar Striche – und schon entsteht eine Blume so schnell, als sei das Bild aus ihrem Kopf herausgesprungen. Solche Dessins landen als Muster auf Vorhängen, Kissen oder Bettwäsche. Jutta Hüneke ist eine der wenigen selbstständigen Textildesignerinnen in Deutschland. Nur etwa 20 bis 30 davon gibt es bundesweit, so ihre Schätzung.

„Gezeichnet habe ich schon immer“, erinnert sich die 58-Jährige an ihre Kindheit in der niedersächsischen Stadt Syke. Sie habe sehr gute Kunstlehrer gehabt, ihre Eltern hätten sie darin unterstützt, Kunst und Französisch zu studieren. Kreative Berufe sind in ihrer Familie so normal wie Bürojobs in anderen. Ihr Vater war Landschaftsarchitekt, die Schwester ist Porzellandesignerin, der Ehemann Industriedesigner, die Tochter wurde gerade an der Filmhochschule in Ludwigsburg angenommen.

In welche Richtung sich Jutta Hünekes künstlerische Laufbahn entwickelte, war jedoch auch dem Zufall geschuldet. „An der Hochschule Kassel erzählte mir ein Dozent von einer Stelle im Atelier von Taunus Textildruck“, erinnert sie sich. Dort erlebte sie dann den magischen Moment, an dem ihr klarwurde: „Das will ich machen.“

Zunächst war sie 17 Jahre lang in einem Atelier festangestellt, arbeitete halbtags, als ihre Tochter klein war. Seit 2001 ist sie im Frankfurter Nordend freiberuflich tätig. Der Sprung erforderte Mut. „Ich hatte zwar gute Kontakte zu Textilverlagen, aber der Schritt in die Selbstständigkeit ist natürlich auch ein Wagnis.“

Als freischaffende Designerin ist es notwendig, international aufgestellt zu sein, betont sie. Jedes Jahr besucht sie Messen in Frankfurt, Köln, Paris, München und Como. Dort beobachtet sie, welche Muster auf dem Markt sind, was gefragt ist, was es noch nicht gibt.

Viel Intuition im Spiel

Wie aber kommt sie dann auf ihre Ideen? „Das ist schwer zu erklären, wie für alle Kreativen“, räumt sie ein. „Es ist immer viel Intuition im Spiel.“ Da sie auch Kunden im Ausland hat, gilt es, die unterschiedlichen kulturellen Umgebungen zu kennen. „Skandinavische Länder seien eher klar und graphisch orientiert,“ erläutert sie, „in Frankreich und Italien ist man mutiger mit der Farbgebung.“

Hat sie ein Dessin auf Papier entworfen, scannt sie das ein, gestaltet den Ablauf – etwa wie viele Blumen auf einem Vorhang wo angeordnet sein sollen – und schickt alles als Datei weiter. Ihre Kunden sind deutsche und internationale Textilverlage, die eine Stoffkollektion herausgeben. Damit muss sie ihr Werk loslassen, die Farben etwa werden vom Kunden oft geändert. Sie wisse auch nicht immer, in welcher Technik ihr Entwurf realisiert werde. Hüneke betont jedoch: „Da ich mit sehr guten Editeuren zusammen arbeite, kann ich mich auf die hochwertigen Ausarbeitung der Dessins verlassen.“

Sie schickt Entwürfe auch direkt an Textilproduzenten, etwa an Webereien in Franken, Digitaldrucker in Österreich oder Seidenweber in Indien. „Die Textilindustrie hat sich besonders in den letzten 20 Jahren sehr gewandelt“, hat sie erfahren.. „Die Globalisierung und die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation haben dazu geführt, dass Produktionsstätten aus Europa in die Türkei und nach Indien verlagert wurden. Die liefern nun einen Großteil der Heimtextilien.“

Aber auch das Kundenverhalten hat sich verändert. „Heute haben in Deutschland viele Neubauten eingebaute Jalousien. Da sind Vorhänge nicht mehr primär als Verdunkelung gefragt, sondern sie werden bewusst eingesetzt, um die Atmosphäre eines Raumes zu gestalten“, erläutert die Designerin.

Begeisterung weitergeben

Die von ihr designten hochwertigen Stoffe könnten sich allerdings eher Menschen leisten, die schon länger im Berufsleben stehen. Der Unterschied zu billigen Vorhängen ist für Hüneke aber deutlich: „Die Qualität zeigt sich immer beim Anfassen.“

Für sie selbst ist der Umgang mit Stoffen, das Entwerfen von Mustern immer noch ein toller Beruf. „Ich habe nur mit netten Leuten zu tun“, erzählt sie mit einem fröhlichen Lachen. Und noch mehr als von ihren Hobbys Yoga und Fahrradfahren schwärmt sie von ihrer Tätigkeit als Lehrbeauftragte an der Staatlichen Kunstakademie Stuttgart. Dort versucht sie, ihre Begeisterung an junge Menschen weiterzugeben: „Es ist toll, mitzuerleben, wenn es Aha-Erlebnisse gibt.“ Und sie erklärt ihnen auch: „Bei der Farbe eines Dessins ist es wie bei der Musik – jeder Ton muss stimmen.“

Unzufrieden ist sie nur dann, wenn ihr an einem Tag das Malen einmal nicht so leicht von der Hand geht wie sonst. Aber darüber, irgendwann aufzuhören, hat sie noch nicht einmal nachgedacht. Denn über ihren Beruf, der auch ihre Berufung ist, sagt sie ohne zu zögern: „Ich könnte mir nie vorstellen, ohne das freie Entwerfen zu leben.“