K+S besetzt Spitze des Aufsichtsrats neu

Der Rohstoffkonzern K+S besetzt die Spitze seines Aufsichtsrats neu. Der bisherige Vorsitzende und ehemalige Vorstandschef Ralf Bethke werde nach neun Jahren zur Hauptversammlung am 10. Mai aus dem Gremium ausscheiden, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Kassel mit. Als seinen Nachfolger will der Aufsichtsrat den früheren BASF-Manager Andreas Kreimeyer wählen, der dem Gremium seit 2015 angehört. Der Hauptversammlung soll zudem Südzucker- Finanzvorstand Thomas Kölbl als neues Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen werden.

(dpa)