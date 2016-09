Mehr als 45 000 Kunden: Kabel-TV in Hanau erstmals nur noch digital

Für Fernseh-Gucker in Hanau geht das analoge Zeitalter endgültig zu Ende. Mehr als 45 000 Kunden in der Stadt bekommen das Programm von Dienstag (20. September) an nur noch in digitaler Form, wie der Kabelnetzbetreiber Unitymedia am Montag zur Vorstellung des Projekts in Hanau mitteilte. Damit wird die Kommune zur ersten volldigitalisierten Stadt Deutschlands, denn Satellit und Antennenfernsehen laufen seit Jahren nur noch digital. Der Direktor der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, Joachim Becker, sprach am Montag von einem „richtigen und wichtigen Schritt in die Zukunft”.

Unitymedia sagte, die Kunden seien bereit, diesen Schritt mitzugehen. Schon jetzt schauten knapp 90 Prozent von ihnen digitales Kabel-TV, das mehr Sender bietet als das analoge Pendant und zudem weniger störanfällig sein soll. Zuletzt hatte den Angaben zufolge beispielsweise die „Vereinte Martin Luther + Althanauer Hospital Stiftung” 400 Wohneinheiten in Hanau für digitales Kabelfernsehen und schnelles Internet fit gemacht. Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sagte am Montag: „Hanau hat sich in den letzten Jahren neu erfunden.” Diese positive Veränderung gehe einher mit einer der modernsten digitalen Infrastrukturen wie dem Kabelnetz.

(dpa)