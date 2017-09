Kabinett stimmt für Landesgartenschau 2023 in Fulda

Das Land Hessen hat grünes Licht für die Landesgartenschau 2023 in Fulda gegeben. Das Kabinett habe am Montagabend der Vergabe zugestimmt, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Wiesbaden mit. Für die nötigen Investitionen seien der Kommune bis zu 3,4 Millionen Euro Fördergelder in Aussicht gestellt worden. „Zudem soll die Stadt bevorzugt behandelt werden, wenn sie weitere Fördermittel des Landes Hessen für Projekte beantragt, die im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2023 stehen.”

Eigentlich sollte Fulda erst 2026 die Schau ausrichten. Nachdem aber Darmstadt vor einigen Monaten diese für 2022 abgesagt hatte, sprang die osthessische Stadt ein. Der Stadtverwaltung zufolge war der ursprüngliche Termin allerdings für sie zu früh, deshalb habe man sich mit dem Land auf das Jahr 2023 geeinigt. Es ist dann Hessens siebte Gartenschau. Fulda war bereits Gastgeberin der ersten Landesgartenschau im Jahr 1994.

(dpa)