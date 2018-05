Kabinett tagt auf dem Hessentag in Korbach

Das Kabinett der hessischen Landesregierung trifft sich heute zu seiner traditionellen Sitzung auf dem Hessentag. Nach Angaben der Staatskanzlei wird es in Korbach dabei unter anderem um die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die Förderung der ländlichen Regionen und die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen gehen. Im Anschluss an die nichtöffentliche Sitzung werden Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) über die Ergebnisse berichten. Der Hessentag in Korbach geht noch bis Sonntag. Zu dem Landesfest werden 750 000 Besucher erwartet.

(dpa)