Kabinettssitzung mit Knalleffekt

Mit einem langen Messer in der Hand geht der massige, dunkelgekleidete Mann auf die Polizisten zu. Gebrüll, ein Holzstuhl fliegt durch die Gegend und geht in die Brüche. Sämtliche Versuche, den offenbar zu allem Entschlossenen zur Aufgabe zu bewegen, verpuffen wirkungslos, die Lage droht zu eskalieren.

Schließlich teilt sich die Gruppe der acht Beamten des Überfallkommandos auf. Während fünf Polizisten dem Messerträger gegenüberstehen und ihn ablenken, nähern sich ihm drei Beamte von hinten. Schließlich fliegen zwei Elektroden an Drähten heran und treffen die „Zielperson“ am Bein. In Sekundenbruchteilen bricht er zusammen und rührt sich nicht mehr. Schachmatt gesetzt von 50 000 Volt bei 1,3 Ampère, , wie Polizeioberkommissar Matthias Kapp zuvor die Wirkung des Tasers erklärt hat.

In den Katakomben

Allein das macht schon deutlich, dass es sich bei der Szene nicht um einen Ernstfall handelt. Ort des Geschehens sind die Katakomben des Polizeipräsidiums Frankfurt. Hier im zweiten Untergeschoss sind die Trainingsstraße und Schießanlagen untergebracht. Und dort demonstrieren die verschiedenen Abteilungen der Frankfurter Polizei den Mitgliedern der hessischen Landesregierung ihre Effektivität.

Konkret geht es um den Einsatz von Body Cams, also Körperkameras, die in der Mainmetropole seit 2013 im Einsatz sind. Es geht um die geschilderten Elektroimpulsgeräte, auch Taser genannt, die noch in der Testphase sind. Und es geht um eine terroristische Bedrohungssituation, die vom BFE, der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, wie es im Polizei-Jargon heißt, bewältigt wird. Warum das alles?

Vordergründig ist der Anlass, dass Hessen-Chef Volker Bouffier (CDU) und sein Kabinett am Montag auswärts tagten. In diesem Fall bildete die Sitzung den Abschluss der Zukunftswoche „Sicherheit und Recht“, bei der sich die Regierung ein Bild über die Leistungsfähigkeit der Polizei machen wollte. Und natürlich hat das Thema in einem Jahr, in dem in Hessen eine Landtagswahl ansteht, besonderes Gewicht. Insofern nutzten Bouffier, sein Vize Tarek Al-Wazir (Grüne), Innenminister Peter Beuth und Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (beide CDU) die Gelegenheit, denn auch die Entwicklungen in Hessen hervorzuheben.

Hessen Trendsetter

„Hessen ist Trendsetter in der Sicherheitspolitik“, sagte Bouffier. Gleichzeitig hob er Beispiele erfolgreicher Präventionsarbeit hervor. So habe Hessen als einziges Bundesland ein Programm für Deradikalisierung im Strafvollzug. Auch die Body Cam, die in Frankfurt erprobt wurde und mittlerweile in allen Bundesländern eingesetzt wird, habe deeskalierende Wirkung.

Bestätigt sah sich Bouffier durch die jüngste hessische Kriminalstatistik: „Es gibt so wenige Straftaten wie seit fast 40 Jahren nicht mehr, und die Aufklärungsquote ist auf dem höchsten Stand seit dem Beginn der Erhebung 1971“, sagte der Politiker. Die Regierung habe in den vergangenen Jahren mehr als 1500 zusätzliche Stellen bei der Polizei und rund 500 bei der Justiz geschaffen.

Ein Wermutstropfen waren für Bouffier die Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute oder Rettungskräfte. Wer im Einsatz sei, um andere Menschen zu retten, habe Anspruch auf Schutz, betonte er. „Wir werden an dieser Stelle nicht nachlassen“, sagte er mit Blick auf die Verschärfung des Strafrechts bei Angriffen auf Polizisten.