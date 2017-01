Kälteste Nacht des Winters: Minus 17,5 Grad in der Rhön

Mit Werten von bis zu minus 17,5 Grad hat Hessen die bislang kälteste Nacht in diesem Winter erlebt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wurde der Wert in Tann in der Rhön (Kreis Fulda) gemessen. In Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) sank die Temperatur in der Nacht zum Samstag auf minus 15,8 Grad. In Alsfeld im Vogelsberg gab es eisige 13,8 Grad.

Auch für die nächsten Tage erwarten die Meteorologen Frost - aber nicht mehr ganz so strengen. „Kuschelig warm wird es nicht, aber wir bekommen keine zweistelligen Minusgrade mehr”, sagte ein DWD-Meteorologe. Ursache für den strengen Frost ist Tief „Alex”.

(dpa)