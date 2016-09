Känguru ausgebüxt: Känguru Fritz wieder da: Besitzer will besser aufpassen

Das Ende August in Osthessen ausgebüxte Känguru Fritz ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das Tier wurde in Nentershausen-Weißenhasel (Kreis Hersfeld-Rotenburg) entdeckt, wo es von einem Hof entschwunden war, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Tierärztin konnte das Zwergkänguru am Montagabend betäuben, nun ist es wieder bei seinem Besitzer Heiko Ullrich.

Dieser will künftig besser achtgeben. Der Freiheitsdrang von „Fritz” bereitet immer wieder Probleme, teilte die Polizei mit. Deshalb solle das Känguru vermutlich bei Artgenossen in einem Zoo untergebracht werden.

„Fritz” war ausgerissen, weil ein herabgestürzter Ast auf Ullrichs Hof in Nentershausen-Weißenhasel die Umzäunung heruntergedrückt hatte. „Fritz” war dort als Landschaftspfleger gehalten worden. Seine Aufgabe war es, sich als „Rasenmäher” zu betätigen. (dpa)