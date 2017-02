Kaiserleikreisel wird umgebaut: Verkehr soll sicherer werden

Mit dem ersten Spatenstich ist der Umbau des Kaiserleikreisels in Offenbach gestartet worden. Der täglich von rund 80 000 Fahrzeugen befahrene Kreisel sei eines der „größten Nadelöhre in Deutschland” mit besonders hohem Unfallaufkommen, sagte Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, am Montag. Mit dem Umbau werde eine wichtige Drehscheibe für den Verkehr in der Region Frankfurt/Offenbach optimiert und sicherer gemacht.

„Es ist dringend notwendig, die 1965 geschaffene Verkehrssituation an die veränderten Verkehrsströme anzupassen”, sagte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Der Kaiserleikreisel sei den Anforderungen nicht länger gewachsen. Bis 2019 sollen vier ampelgeregelte Verkehrsknoten entstehen. Bund, Land und Kommunen investieren insgesamt 37,3 Millionen Euro in den Umbau.

(dpa)