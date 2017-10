Kalte Heizungen: Teile Frankfurts ohne Fernwärme

Nach dem Ausfall der Fernwärme in Teilen Frankfurts sind auch am Montagnachmittag die Heizungen in zahlreichen Haushalten kalt geblieben. Betroffen war auch die Versorgung mit warmem Wasser. „Wir konnten eine Teilversorgung wiederherstellen, der Stadtteil Goldstein ist wieder am Netz”, sagte eine Sprecherin am Montag. Die Stadtteile Nied und Schwanheim konnten aber zunächst weiter nicht mit Fernwärme versorgt werden. Betroffen seien dort rund 250 Häuser.

Grund für den Ausfall war ein Rohrbruch. Zwar konnte dieser behoben werden, allerdings sei durch einen technischen Defekt die Versorgung weiterhin unterbrochen. Seit Sonntagabend können die Stadtteile Nied, Schwanheim und Goldstein nicht mit Fernwärme versorgt werden.

Über die Anzahl der insgesamt betroffenen Haushalte könne man keine Aussage treffen, sagte die Sprecherin. Die Ursache für den Rohrbruch war ebenfalls noch nicht ermittelt. Wie lange die Reparaturarbeiten genau dauern werden, blieb zunächst offen.

