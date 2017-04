Kalweit gewinnt Bürgermeisterwahl in Bischofsheim

Der CDU-Herausforderer Ingo Kalweit hat am Sonntag die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Bischofsheim gewonnen. Er erhielt bei der Abstimmung in der Gemeinde im Kreis Groß-Gerau 55,45 Prozent der Stimmen. Amtsinhaberin Ulrike Steinbach von der SPD kam auf 44,55 Prozent, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte. Rund 9700 Bürger waren zur Wahl aufgerufen gewesen, etwas mehr als die Hälfte hatten ihre Stimme abgegeben.

Im ersten Wahlgang Mitte März hatte Steinbach noch vorne gelegen - auf sie waren 42,9 Prozent entfallen und auf Kalweit 39,4 Prozent. Beim zweiten Urnengang konnte der Christdemokrat den Spieß umdrehen. In der Gemeindevertretung stellt die SPD mit zwölf Vertretern die größte Fraktion. Dahinter folgen die Freie Wählergemeinschaft (9), CDU (7) und GALB-Bündnis 90/Die Grünen (3).

(dpa)