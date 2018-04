Schwere Unfälle: Kampf dem toten Winkel: Abbiege-Hilfe für Lastwagen

Um schwere Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden, fordert Hessen einen verbindlichen Abbiege-Assistenten für Lastwagen. Diese Systeme warnen den Fahrer, falls ein Zusammenstoß droht, oder leiten notfalls eine Vollbremsung ein. Die Bundesregierung sollte sich intensiver für solche Systeme einsetzen, sagte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. Das Land schloss sich einer Berliner Bundesratsinitiative an.

Am Montagabend war in Frankfurt eine Radfahrerin von einem Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen wollte der Lkw-Fahrer nach rechts abbiegen und hatte die Radlerin übersehen. Im vergangenen November waren in Darmstadt bei zwei ähnlichen Unfällen zwei Radfahrer ums Leben gekommen.

Nach den Worten Al-Wazirs sollte man die technischen Möglichkeiten nutzen, um den toten Winkel aufzuhellen. „Auch Versicherer könnten etwas zu ihrer Verbreitung beitragen, wenn sie Rabatte gewähren für Fahrzeuge, die entsprechend ausgerüstet sind.”

(dpa)