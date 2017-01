Kaputter Scheinwerfer wird gesuchtem Dieb zum Verhängnis

Ein kaputter Scheinwerfer hat die Polizei in Kassel auf die Spur eines mit Haftbefehl gesuchten Diebes gebracht. Der 31-Jährige komme nun ins Gefängnis, berichtete die Polizei. Zudem stand der Mann bei der Fahrt in der Nacht zum Freitag unter Drogeneinfluss, in seinem Auto fanden die Beamten einen kleinen Beutel mit Marihuana. Die Beamten hatten den aus Bad Hersfeld stammenden Mann wegen des defekten Lichts angehalten und festgestellt, dass er gesucht wurde. Er war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er diese nicht bezahlen kann, muss er sie nun 90 Tage lang absitzen.

(dpa)