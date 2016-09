Kardinal Marx ruft junge Menschen zu mehr Teilhabe auf

Kardinal Reinhard Marx hat junge Menschen zur Mitarbeit in der Politik ermuntert. „Engagiert Euch in der Politik. Denkt an die Welt und kreist nicht um Euch selbst”, appellierte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am Dienstagmorgen beim Eröffnungsgottesdienst der Herbstvollversammlung. Es sei unser aller Auftrag sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen, für die Bewahrung der Schöpfung, für die Flüchtlinge und die Überwindung der Ursachen, die zu solchen Dramen führen, sagte Marx im Fuldaer Dom und ergänzte: „Beklagen wir nicht immer nur die Politik, sondern versuchen wir in unseren Pfarreien und Verbänden Menschen zu entdecken, die selbst in die Politik gehen, um die Gesellschaft aus dem Geist Jesu mitzugestalten.”

Marx konstatierte: „Wir leben in aufgewühlten politischen Zeiten.” In den aktuellen Debatten und Wahlen zeige sich die Auseinandersetzung über den Weg des Landes und Europas. „Die Kirche darf sich aus den Fragen der Zeit nicht heraushalten”, betonte Kardinal Marx. „Wie sie sich äußert und engagiert, darüber müssen wir Bischöfe und das ganze Volk immer wieder neu nachdenken.” Die Kirche habe den Auftrag sich in die Gesellschaft miteinzubringen. „Wir sind aufgerufen, nach Wegen zu suchen, um Teilhabe zu ermöglichen. Das ist der richtige und heute noch immer gültige Weg der Katholischen Soziallehre, die leider oft vergessen ist, in Gemeinden, von Priestern und Hauptamtlichen.”

(dpa)