Kardinal warnt nach AfD-Wahlerfolgen vor Nationalismus

Nach den Wahlerfolgen der rechtspopulistischen AfD hat die katholische Kirche vor aufkeimendem Nationalismus in Deutschland gewarnt. „Das Wiederbeleben dieses starken nationalen Redens macht mir große Sorge”, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, am Montag zum Auftakt der Herbstvollversammlung in Fulda. „Die populistischen Strömungen haben zugenommen. Die Suche nach Identität und Sicherheit ist Programm.” Das sei ein genereller Trend in Europa. Marx mahnte: Nationalismus sei die Ursache vieler Kriege in Deutschland gewesen.

In Deutschland spüre man eine „gewisse Erregung, eine gewisse Nervosität in unserer Gesellschaft”, sagte Marx mit Blick auf die Flüchtlingskrise und deren Folgen. Der Kardinal betonte: „Wir können Menschen in Not nicht den Rücken zukehren.”

Das vergangene Jahr seit Beginn der großen Zuwanderung sei herausfordernd gewesen, aber es sei auch viel in Gang gekommen, lobte Marx: „Es ist sehr, sehr viel geleistet worden. Es gibt keinen Rückgang bei der Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen.” Die Deutschen sollten sich dies nicht durch „aufgepeitschte Emotionen” einreden lassen, keine geistigen Mauern bauen, um sich abzuschotten. Aber fest stehe auch, dass Deutschland nicht jedes Jahr eine Millionen Flüchtlinge aufnehmen könne.

(dpa)