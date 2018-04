Kartmann sucht Nachfolger als Landtagspräsident

Hessens Landtagspräsident Norbert Kartmann will bei einem erneuten Einzug in das Wiesbadener Parlament nicht wieder für das Amt antreten. „16 Jahre sind dann genug”, sagte der 69-Jährige am Donnerstag in Wiesbaden. Er fange bereits an, einen Nachfolger zu suchen. Als einfacher CDU-Abgeordneter wolle er sich dann im neu gewählten Landtag vor allem europapolitischen Themen widmen. Er sei zwar von Hause aus Bildungspolitiker, erklärte Kartmann. „Aber das ist nicht mehr mein Ding.”

Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und FDP, Michael Boddenberg und René Rock, gratulierten Kartmann zu seinem 15-jährigen Amtsjubiläum als Landtagspräsident an diesem Donnerstag. Der 69-Jährige sei mit seiner glaubwürdigen Art im beste Sinne des Wortes ein Volksvertreter: Volksnah und immer mit Bodenhaftung, betonte Boddenberg. Kartmann sorge mit seiner beruflichen Erfahrung als Lehrer mit der richtigen Prise an Humor immer wieder für Disziplin, wenn es im Parlament mal wieder wie in einem Klassenzimmer zugehe, ergänzt Rock.

Der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende saß im Jahr 1982 erstmals im Hessischen Parlament. Der neue Landtag wird am 28. Oktober gewählt.

(dpa)