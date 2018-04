Kassel Airport: Auch im nächsten Winter Flüge

Das Flugangebot am umstrittenen Kasseler Regionalflughafen stabilisiert sich. Auch im kommenden Winter können Reisende ab Kassel-Calden abheben. Es gehe von November bis April bis zu zweimal wöchentlich nach Ägypten sowie einmal wöchentlich nach Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria, teilten der Kassel Airport und das Land Hessen am Donnerstag mit. Hinzu kämen Einzelflüge für Sonderreisen. Ähnlich groß war das Angebot im vergangenen Winter. In den Wintermonaten 2016/2017 hatte es hingegen keine Linienflüge ab Kassel-Calden gegeben.

Der Regionalflughafen feierte am 4. April sein fünfjähriges Bestehen. Er ist nach Krisenjahren leicht im Aufwind: Eine Überprüfung der Landesregierung fiel positiv aus, die Passagierzahlen stiegen - allerdings auf niedrigem Niveau. Das Defizit wird für 2017 voraussichtlich rund sechs Millionen Euro betragen. Das Land hält mit 68 Prozent den größten Anteil am Flughafen. Weitere Gesellschafter sind die Stadt und der Landkreis Kassel (je 13 Prozent) sowie die kleine Gemeinde Calden (sechs Prozent). Der Kassel Airport wurde 2013 eröffnet, die Baukosten beliefen sich auf über 280 Millionen Euro.

