Kassel Airport: Entscheidung nach Start des Winterflugplans

Das Land Hessen will erst nach Start des Winterflugplans in Kassel über die Zukunft des defizitären Airports entscheiden. Die Bilanz des Sommers und erste Erkenntnisse aus dem ab November geltenden neuen Flugplan sollten in die Bewertung einfließen, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch das gerade angekündigte Flugangebot für den Sommer 2018 werde eine Rolle spielen.

Die schwarze-grüne Landesregierung hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, den Regionalflughafen auf den Prüfstand zu stellen und über eine Rückstufung zu entscheiden. „Hierüber sind die auf Landesebene Zuständigen und die Flughafen GmbH Kassel im Gespräch miteinander”, erklärte das Finanzministerium. Auch externe Sachverständige sollen herangezogen werden. Der Vorbereitungsprozess nach Vorliegen aller Daten werde etwas Zeit in Anspruch nehmen. Das Ziel, die Evaluierung in diesem Jahr abzuschließen, bleibe aber bestehen, sagte der Sprecher.

Die Aussichten für den Kassel Airport in Calden sind besser geworden: Er ist zwar mit zuletzt 6,18 Millionen Euro defizitär. Doch die Stralsunder Fluglinie Sundair hat dort ein Flugzeug stationiert und auch für den kommenden Sommer ein größeres Flugangebot angekündigt. „Klar ist, dass sich die Chancen dafür, dass Kassel Airport wie bisher als Verkehrsflughafen betrieben werden kann, durch das Engagement von Schauinsland Reisen und Sundair deutlich erhöht haben”, sagte der Ministeriumssprecher.

