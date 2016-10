Kassel: Arbeiten am „Parthenon of Books” beginnen

Kassel (dpa/lhe) - Rund acht Monate vor Beginn der documenta 14 in Kassel ist mit der Arbeit für eine erste künstlerische Installation begonnen worden. Die argentinische Künstlerin Marta Minujin steckte am Samstag auf dem Friedrichsplatz zusammen mit dem Kurator Pierre Bal-Blanc den Baubereich für den sogenannten „The Parthenon of Books” - eine Art Tempel aus Büchern - ab. Bis zum Beginn der documenta 14 im Juni kommenden Jahres sollen 100 000 Bücher aus aller Welt gesammelt werden, die entweder früher verboten waren und heute wieder gedruckt werden oder immer noch verboten sind. Die Aktion soll ein Zeichen gegen das Verbot von Texten und die Verfolgung der Verfasser setzen.

