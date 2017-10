Kasseler Flughafen: Ziele in Griechenland ersetzen Kanaren

Die Fluggesellschaft Sundair wird von Mai 2018 an vom Kasseler Flughafen zusätzliche Flüge nach Griechenland anbieten, gleichzeitig fallen Flüge auf die spanischen Kanaren weg. Man wolle den Kunden eine größtmögliche Vielfalt bieten, sagte eine Sprecherin des Reiseveranstalters Schauinsland am Montag. So entfallen im Sommerflugplan 2018 Gran Canaria und Fuerteventura als Ziele. Dafür sind Kos und Rhodos neu dabei. Zuerst hatte die Tageszeitung „Hessische/Niedersächsische Allgemeine” darüber berichtet.

Sundair bedient derzeit als einzige Fluggesellschaft regelmäßig den Kassel Airport. Insgesamt soll die Zahl der Flugverbindungen ab dem Kasseler Regionalflughafen im Sommer stabil bleiben. Geplant sind pro Woche je zwei Verbindungen nach Kreta, Hurghada, Kos und Rhodos sowie vier Flüge nach Mallorca. Im Winterflugplan, der im November beginnt, sind Teneriffa und Gran Canaria neben Hurghada weiter als Ziele vorgesehen.

Momentan liege die Auslastung der Flugzeuge ab Kassel bei 80 bis 90 Prozent, erklärte die Schauinsland Reisen GmbH, die mit 50 Prozent an Sundair beteiligt ist. Der Flughafen Kassel war wegen seines Defizits von zuletzt rund 6,18 Millionen Euro und zahlreichen Flugausfällen lange umstritten. Dank der Stralsunder Fluggesellschaft Sundair wurde kürzlich erstmals ein Verkehrsflugzeug in Kassel stationiert.

