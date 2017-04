Kasseler Klinik: Multiresistente Keime werden oft übersehen

Hund beißt Reh tot: Polizei ermittelt wegen Wilderei

Zierenberg/Kassel. Ein Hund hat bei Zierenberg in Nordhessen ein Reh tot gebissen. Es werde wegen Jagdwilderei ermittelt, teilte die Polizei in Kassel am Donnerstag mit. Nach der Hundehalterin werde noch gesucht. mehr