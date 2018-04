Kasseler Museumslandschaft: Eberle nimmt Arbeit als Chef auf

Der neue Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK), Martin Eberle, ist am Montag in Kassel offiziell in sein Amt eingeführt worden. Auf den 54-jährigen Kunsthistoriker und Historiker warte eine spannende Aufgabe, sagte Hessens Kunstminister Boris Rhein (CDU). Eberle habe in Thüringen bewiesen, dass er eine zeitgemäße und an Publikumsinteressen orientierte Ausrichtung einer Museumslandschaft umsetzen könne.

Eberle tritt zum 1. Mai die Nachfolge von Bernd Küster an, der sich Ende Januar in den Ruhestand verabschiedete. Eberle soll die MHK, die mit mehr als 230 Millionen Euro als größtes Kulturinvestitionsprojekt Hessens gilt, neu ausrichten.

Zur MHK gehören unter anderem der Unesco-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe mit Herkules und Wasserspielen, Schloss Wilhelmshöhe, die Löwenburg, das Orangerieschloss, das Hessische Landesmuseum und die Neue Galerie. Auch Schloss Friedrichstein in Bad Wildungen sowie Schloss und Schlosspark Wilhelmsthal bei Calden zählen dazu.

Eberle war seit 2007 Direktor der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha (Thüringen). Er machte sich dort vor allem einen Namen mit der Neukonzeption der Gothaer Schloss- und Museumslandschaft.

