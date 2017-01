Kasseler Weihnachtsmarkt meldet Besucherrekord

Trotz des Anschlags in Berlin sind so viele Menschen zum Kasseler Märchenweihnachtsmarkt gekommen wie nie zuvor. Mit rund 2,25 Millionen Besuchern an 37 Tagen zählten die Veranstalter etwa zehn Prozent mehr als in den Jahren zuvor, wie Kassel Marketing am Montag mitteilte. Der Kasseler Markt gehört damit zu den größten in Hessen. „Die Menschen haben sich nicht Bangemachen lassen”, sagte eine Sprecherin.

Bereits vor dem Anschlag in Berlin, wo kurz vor Weihnachten ein Lastwagen in die Menge fuhr und insgesamt zwölf Menschen starben, war der Kasseler Markt durch Betonpoller geschützt. Diese Maßnahme war nach dem Anschlag noch einmal ausgebaut worden. Auch die Polizeipräsenz wurde deutlich verstärkt.

Symbolfigur des Märchenweihnachtsmarkts 2016 war Schneewittchen, die unter anderem Kindern aus einem goldenen Märchenbuch vorlas.

