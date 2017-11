Kassen und Ärzte testen neue Wege bei Psychotherapie

Bei der Erkennung und Behandlung von psychischen Erkrankungen gehen Ärzte und Krankenkassen in Hessen neue Wege. Mit der sogenannten Blended Therapy solle die Behandlung beim Hausarzt in einem Modellprojekt mit einer Online-Therapie kombiniert werden, teilten die Techniker Krankenkasse (TK) und die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KV) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Dazu zählten beispielsweise digitale Fragebögen oder multimediales Übungsmaterial in Form von Video- oder Audiodateien.

Das Projekt sei „zukunftsweisend bei der Betreuung psychischer Erkrankungen”, sagte Hessens Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU) nach Angaben von TK und KV. 59 Prozent der Depressionsdiagnosen würden ausschließlich vom Hausarzt ausgestellt. Mit der Blended Therapy sei die Chance groß, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen und die richtige Therapie zur rechten Zeit einleiten zu können.

Nach einer einjährigen Vorbereitungszeit können die ersten Patienten voraussichtlich 2019 mit der Blended Therapy betreut werden. Das Modellprojekt ist auf vier Jahre ausgelegt. In dieser Zeit können das Angebot 2000 Personen nutzen. Das Projekt werde vom bundesweiten Innovationsfond finanziell gefördert.

(dpa)