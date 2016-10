Katharina Thalbach denkt bei schlechter Literatur ans Geld

Die Schauspielerin Katharina Thalbach kann vor allem beim Einsprechen vor Hörbüchern gute von schlechter Literatur unterscheiden. „Gute Literatur trägt einen, man taucht ein und ist in der Geschichte. Dort spürt man die Macht der Wörter”, sagte die Theaterregisseurin am Samstag in Kassel. Bei schlechter Literatur dagegen „muss man ganz fest an das Geld denken”. Thalbach wird am Samstag mit dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ausgezeichnet.

(dpa)