Migration in Deutschland: Katholischer Flüchtlingsgipfel: gegen Stimmungsmache

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat auf dem zweiten katholischen Flüchtlingsgipfel das Engagement ehrenamtlicher Helfer gewürdigt und vor Stimmungsmache gegen Flüchtlinge gewarnt. „Ohne ehrenamtliches Engagement würde es in unserem Land ganz anders aussehen”, sagte Heße, der Sonderbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlinge ist, am Donnerstag in Frankfurt am Main. Seit dem ersten Flüchtlingsgipfel im vergangenen Jahr habe sich die Tonlage jedoch deutlich verändert. „Weder die Festlegung von Grenzen noch Einschränkungen von Religionsfreiheit sind geeignete Antworten”, mahnte Heße. „Wer die Möglichkeiten von Familienzusammenführung weiter einschränkt, der behindert Integration.”

Christen dürften sich nicht von Ängsten und Stimmungen überwältigen lassen, sagte der Bischof vor Ehrenamtlichen und Experten, die einen Tag lang über ihre Erfahrungen bei der Integration von Flüchtlingen beraten wollen. „Wer die christliche Prägung unserer Gesellschaft hochhält, nur um Menschen anderer Religionen fern zu halten, der entwertet das Christentum.”

(dpa)