Interview: Katja Kraus hat die Männerbastion Fußball erobert

Der Fußball ist weiterhin eine Bastion der Männer. Katja Kraus ist eine der wenigen, die es geschafft hat, sich dort zu behaupten. Mit unserem Mitarbeiter David Rouhani sprach sie über die Erfahrungen, die sie dabei gemacht hat, und über die Chancen des Frauenfußballs. Und sie erklärt, was im Männerfußball immer noch unantastbar ist.

Sie haben selbst erfolgreich Fußball gespielt. Warum haben Sie danach den Weg zum Männerfußball gesucht?

KATJA KRAUS: Ich habe ihn nicht gesucht, die Aufgabe kam zu mir. Fußballmanagement ist kein Ausbildungsberuf. Ich habe das studiert, was mich am meisten interessierte. Und parallel dazu Fußball gespielt. Irgendwann sprach mich der damalige Vizepräsident von Eintracht Frankfurt an, und im Laufe der Gespräche über die Neuausrichtung des Clubs wurde ich Pressesprecherin. Eine glückliche Fügung.

Gegen welche Hindernisse mussten Sie als einzige Frau unter Männern kämpfen?

KRAUS: Das war natürlich noch eine andere Zeit, die Widerstände waren größer. Ich war sehr jung, eine Frau, und auch meine eigene Fußballkarriere half nur bedingt. Denn Frauenfußball ist im Umfeld des Männerfußballs schlechter beleumundet als überall sonst. Es war eine schwierige Situation, aber auch eine exzellente Ausbildung.

Wie setzt man sich da durch?

KRAUS: Der Exotenstatus und die hohe Aufmerksamkeit bieten auch Chancen. Ich habe früh erkannt, dass, wenn ich meine Arbeit gut mache, ich auch besonders auffalle. Ich wusste aber auch, dass ein Fehler viel brachialer geahndet würde, als das bei einem männlichen Kollegen der Fall wäre. Deshalb habe ich immer sehr hart gearbeitet und versucht, keine Angriffsfläche zu bieten.

Sie sagen, das war eine andere Zeit. Aber der Sport ist in vielerlei Hinsicht weiterhin eine Männerdomäne. Insbesondere der Männerfußball ist im Profibereich weitgehend frauenfrei, nur 3,7 Prozent der Führungspositionen im europäischen Fußball sind von Frauen besetzt. Ist Frauenfeindlichkeit ein strukturelles Problem im Männerfußball?

KRAUS: Es ist zumindest beachtlich, wie er sich jeglichen Quotierungen, die ansonsten überall bestehen, entzieht. Es gibt viele gut gehegte Glaubenssätze rund um den Fußball wie den, dass es vor allem Männer sein müssen, die selbst einmal in kurzen Hosen auf dem Platz gestanden haben. Der bröckelt aber mittlerweile. Ausbildung und Expertise haben heute ein höheres Gewicht als reine Praxiserfahrung, sowohl auf dem Trainerposten als auch in den Vorständen. Trotzdem werden Frauen noch immer nicht für relevante Positionen berücksichtigt.

Glauben Sie, dass in näherer Zukunft Expertise im Fußball auch unabhängig vom Geschlecht beurteilt werden kann?

KRAUS: Das gebietet allein schon die Vernunft. Es gibt überhaupt keinen sachlichen Grund, warum Frauen dieses Land oder Wirtschaftskonzerne führen können, aber keinen Fußballverein.

Weshalb bleibt die Branche dann so exklusiv gegenüber Frauen?

KRAUS: Ich glaube, sie war ganz lange exklusiv gegenüber allen Außenstehenden. Inzwischen ist der Anspruch an Professionalität gewichtiger als die lange bestehende Versorgungsmentalität. Frauen sind dabei weiterhin nicht im Blickfeld. Womöglich lassen sie sich aber auch selbst von den scheinbaren Gesetzmäßigkeiten der Branche abschrecken.

Im Männerfußball wächst die Kritik am Kommerz. Könnte der Frauenfußball davon profitieren?

KRAUS: Ich glaube, der Frauenfußball ist sehr gut beraten, sich nicht in den Wettbewerb mit dem Männerfußball zu begeben. Diesem Vergleich hält keine andere Sportart in Deutschland stand. Es gibt kurze Begeisterungszyklen, wenn ein Sport deutsche Helden hervorbringt. Die Kontinuität im Wachstum und die Echtzeit-Aufmerksamkeit des Männerfußballs ist allerdings unantastbar.

Wie kann man den Frauenfußball denn populärer machen?

KRAUS: Er sollte sich zu seiner eigenen Identität bekennen und Geschichten erzählen, um die Menschen zu gewinnen. Ich bin dann gebunden oder gar berührt, wenn ich mehr über die Sportlerinnen weiß. Eine klare Markenpositionierung und strategische Kommunikation hat es bisher nicht gegeben.

Eine solche Strategie kann jedoch nur erfolgreich sein, wenn Menschen offen dafür sind, auch weiblichen Athletinnen zuzujubeln und sie als Vorbilder zu sehen. Dem stehen jedoch weiter patriarchale Tendenzen entgegen. Ist die Gesellschaft bereit für mehr Frauen im Sport?

KRAUS: Die Frauen im Sport sind ja längst da. Es geht aber auch darum, die Leistungen und Erfolge von Frauen auf die gleiche Weise zu transportieren. Da sind auch Sie gefordert.

Erste Frau im Vorstand des HSV Katja Kraus weiß, was es bedeutet, sich in einer Welt voller Männer durchzusetzen. Von 2003 bis 2011 war sie Mitglied im Vorstand des HSV, als bisher erste und einzige Frau überhaupt im deutschen Profifußball. clearing