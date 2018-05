Kauder: Erwarte Mitziehen der Länder bei Ankerzentren

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Bundesländer aufgefordert, Vorbehalte gegen sogenannte Ankerzentren für Flüchtlinge aufzugeben. „Fast alle Ministerpräsidenten unseres Landes haben an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen und deswegen erwarte ich, dass sie auch mithelfen, dass wir diese Ankerzentren durchführen können”, sagte Kauder am Sonntag in Frankfurt am Main.

Dort sitzen bis Dienstag (8.5.) die Vorsitzenden der Fraktionen von CDU und CSU im Bund und in den Ländern zusammen, um sich etwa in der Flüchtlings- und Migrationspolitik abzustimmen. „Wir wollen bei der Frage der Flüchtlings- und Migrationspolitik darüber reden, was können wir tun, damit Integration gelingt, was können wir tun, damit die, die bei uns bleiben wollen, auch ihrerseits ihre Pflichten erfüllen”, sagte der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring.

Sein hessischer Kollege Michael Boddenberg will für eine bundesweite Einführung von Rechtsstaatsklassen für Flüchtlinge werben. Weiteres wichtiges Thema der Konferenz, zu der an diesem Montag (7.5.) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet wird, ist die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum.

Auf die Einrichtung von Ankerzentren hatten sich Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen im Bund geeinigt. In den Zentren sollen auch Asylverfahren abgewickelt werden. Wer nicht als Flüchtling anerkannt wird, soll direkt abgeschoben werden.

Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nun auf, seine Pläne für die Zentren zu konkretisieren. Für NRW komme eine Beteiligung nur infrage, wenn die geplanten Zentren nicht allein der Abschiebung dienten, sagte Stamp der „Welt” (Montag).

