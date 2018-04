Kaum Aussicht für Rennklub beim BGH im Streit um Rennbahn

Im Streit um die Zukunft der Frankfurter Pferderennbahn besteht für den Rennklub kaum noch Hoffnung. Das machte der zuständige Senat des Bundesgerichtshofs (BGH) bei einer Verhandlung am Mittwoch in Karlsruhe deutlich. Auf dem Grundstück will der Deutsche Fußballbund (DFB) eine Fußballakademie bauen. Mittlerweile ist die Tribüne abgerissen. Die Stadt hatte die Rennbahn 2010 an eine GmbH vermietet, die einen Vertrag mit dem Frankfurter Rennklub als Betreiber schloss. Dieser kämpft vor Gericht um sein Geschäft, seitdem Stadt und Mieter im August 2014 einen Aufhebungsvertrag geschlossen haben. (XII ZR 76/17)

Landgericht und Oberlandesgericht (OLG) verpflichteten den Frankfurter Rennklub zur Herausgabe des Geländes an die Stadt. Der Rennklub legte Revision beim BGH ein, scheiterte aber mit seinem Antrag gegen die Zwangsvollstreckung. Daher konnten bereits die Bagger anrollen und erste Tatsachen auf der Baustelle schaffen.

Aus Sicht des Anwalts der Stadt ist die Sache klar: Der Rennklub war mit seinem Geschäftsbesorgungsvertrag vom Bestehen des Mietvertrags zwischen der GmbH und der Stadt abhängig. Außerdem habe ein Kündigungsrecht jeweils zum Halbjahr bestanden, von dem die GmbH Gebrauch gemacht habe.

Der Anwalt des Rennklubs argumentierte dagegen mit der Absicht der Stadt, den Rennbetrieb langfristig zu sichern und forderte weitere Feststellungen durch das Landgericht. Der Aufhebungsvertrag und der Vertrag zur Übertragung der Geschäftsanteile des Mieters an die Stadt ist aus seiner Sicht sittenwidrig. Das OLG hatte in einigen Punkten Anhaltspunkte für Sittenwidrigkeit gesehen. Der Vorsitzende BGH-Richter sagte dagegen, das sei zweifelhaft.

Ein Urteil sollte noch am Mittwoch verkündet werden.

(dpa)