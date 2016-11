Kein Nachwuchsmangel bei Evangelischer Kirche Hessen-Nassau

Verwaiste Gemeinden und leere Pfarrhäuser drohen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) vorerst nicht, im Gegenteil: Der Nachwuchs ist so zahlreich wie seit Jahren nicht mehr. Derzeit haben 38 Vikarinnen und Vikare ihre Ausbildung zum Pfarrer begonnen, teilte EKHN-Personaldezernent Jens Böhm am Mittwoch auf der Synode in Frankfurt mit. Außerdem hätten sich 50 Studierende in die Liste der EKHN eingeschrieben, um künftig bei der evangelischen Kirche zu arbeiten. „Dies sind Zahlen, wie wir sie zuletzt vor 20 Jahren hatten”, freute sich Böhm. Er führte diese Entwicklung auch auf eine intensive Nachwuchskampagne zurück.

Wenn die Generation der Babyboomer in den Ruhestand gehe, werde das aber durchaus auch für Pfarrstellen ein Problem. In den Jahren 2023 bis 2027 sei mit bis zu 100 Pfarrerinnen und Pfarrern zu rechnen, die jährlich in Ruhestand gehen. Wenn diese Ruhestandwelle anrollt, drohen auch Vakanzen, also Gemeinden ohne eigenen Pfarrer.

Derzeit hat die EKHN nach Angaben Böhms rund 1600 Pfarrstellen und 20 000 Angestellte. Personalkosten machen 75 Prozent des Etats für das Jahr 2017 aus, der insgesamt 595 Millionen Euro beträgt.

(dpa)